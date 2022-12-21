Tarım girdi enflasyonunda sınırlı yavaşlama

Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 arttı. Yıllık tarım girdi enflasyonunda önceki aya göre sınırlı yavaşlama var. Tarım-GFE, eylülde yıllık yüzde 138,2 artmıştı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralandı.



Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 6,79 ile malzemeler ve yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları.