Tarımsal girdi fiyatı yüzde 34,60 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 34,60; aylık bazda ise yüzde 2,16 arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,19 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %2,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %36,01 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %26,60 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %56,97 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %6,76 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

