Tarkim, halka arz başvurusunu geri çekti

Tarkim Bitki Koruma, Haziran 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı halka arz başvurusunu geri çekti.

Konuya ilişkin GÜBRETAŞ'tan (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “08.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, sermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.

Tarkim Bitki Koruma A.Ş., güçlenmiş mali yapısı ile daha sonra halka arz başvurusunda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı mevcut halka arz başvurusunu geri çektiğini tarafımıza bildirmiştir.”