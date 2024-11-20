Tasarrufta Ajda modası

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Son yıllarda kuyumculuk sektöründe yaşanan durgunluk, takı satışlarında ciddi bir düşüşe neden olmuştu. Yatırımlık altın alımları ön planda olsa da takı kategorisinde beklenen hareketlilik sağlanamıyordu. Son aylarda sektörde yüzleri güldüren gelişme Ajda bilezikleri oldu.

Takı satışı yeniden canlandı

Kuyumculara göre, Ajda adı verilen bilezik türü, takı satışlarında adeta yeni bir dönem başlattı. Sade tasarımıyla dikkat çeken bilezikler, işçiliği düşük, alış satış arasındaki fark da az olduğu için tercih ediliyor. Bir kuyumcunun açıklamasına göre, mağazalarında satılan 10 bileziğin 6-8’ini Ajda bilezikleri oluşturuyor. Bu da takı satışlarının yeniden canlanmasında Ajda bileziklerinin öncü rol oynadığını gösteriyor.

İsmini Ajda Pekkan’dan almış

Erdinç Demir’in verdiği bilgilere göre 90’lı yıllarda fazla sayıda bilezik takma modası oluşmuş. O dönemin en ünlü ismi Ajda Pekkan olduğu ve bu bilezik Pekkan’ın taktığı takılara benzediği için dönemin esnafı, ünlü yıldıza ithafen bileziğe Ajda ismini vermiş. Tercih edilen bileziklerin yüzde 90’ı 10 gramdan oluşuyor.

90’lı yıllardan sonra yeniden moda oldu

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı ve Filiz Bilezik Genel Müdürü Erdinç Demir, söz konusu modelin aslında eski bir ürün olduğunu belirterek, “1990’lı yıllarda çok satan bir üründü. İlerleyen süreçte geniş bilezikler daha fazla ilgi görmeye başladı. Ama gösterişli bileziklerde işçilik yüksek olduğu için son zamanlarda Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler yeniden Ajda bileziklere yöneldi. Zarif bir ürün, yeniden tercih edilmeye başlandı” dedi. Vatandaşların güvenlik kaygısı ile paketli ürünlerden çekinmeye başladığını anlatan Demir, şöyle devam etti: “Paketli ürünleri saklama sıkıntısı oluyor. Bankaya götürmek istiyorlar bankada sıkıntı oluyor. Ama Ajda bilezikleri saklama gibi bir durum içine girmiyorlar. Çünkü yapılan yatırımı bileklerinde de kullanabiliyorlar. Çünkü işçilik diğer takı ürünlerine göre çok uygun. Alım satım arasında zarar edilmiyor hatta altın fiyatlarındaki yükseliş sayesinde birkaç ay bekleyen verdiği paranın daha fazlasını alıyor.”

Demir, “Şu an bir furya var. Daha önce 10 bilezikten bir ikisi Ajda iken şimdi bu rakam 8’e çıktı. Burma bilezikler ağır geldiği ve alım gücü düştüğü için şu an insanlar daha fazla tercih ediyor. 30-40 gram bilezikler tek bir bilezik ama aynı fiyata çok daha fazla sayıda Ajda bileziği alıyorlar. İhtiyacı olduğunda da tek tek satıp zarar etmeden ihtiyacını karşılayabiliyor. Şık ve yatırım aracı” diye konuştu.

Alış satış farkının düşük olması önemli bir etken

İTO Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı ve Özboyacı Kuyumculuk Genel Müdürü Ercan Özboyacı da Ajda bileziklerin moda bir ürün haline geldiğini belirterek, “Moda olduğu için de şu an talep yüksek. İnsanlar yatırımlarını yaparken en azından severek de takacakları bir ürün almak istiyor. Bu anlamda Ajda bilezikler bu ihtiyaca karşılık veriyor. Ajda modeli de çok eski bir modeldir ayrıca. En az 40 yıldır satıyoruz biz bu modeli” dedi. Sosyal medyanın da etkisine işaret eden Özboyacı, “İnsanlar 22 ayar yatırımlık bilezik aldıklarında burma ya da üçlü burma gibi klasik modeller yerine severek takacakları Ajda modelini tercih ediyorlar. Satılan bileziklerin yüzde 60’ı Ajda” ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı’ya da hareket getirdi

Yeni trendin kuyumculuk sektöründe yaşanan durgunluğu aşmada bir nebze rol oynadığını ifade eden sektör temsilcileri, Kapalıçarşı piyasasına da hareketlilik geldiğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bireysel talebe bakıldığında takı talebinin neredeyse hiç olmadığını görüyoruz Kapalıçarşı’da. Sadece bilezik tarafında biraz hareket var. Onun sebebi de alım satım arasındaki farkın görece daha düşük olması. Burada da Ajda bilezikler öne çıkıyor. Bir Ajda çılgınlığı alıp başını gidiyor. Gelen herkes Ajda var mı” diye soruyor. Onun dışında gram ve cumhuriyet altını devam ediyor. Orada da yaygın miktarda düşük miktarlı talepler var. 1 gram, 5 gram 3 çeyrek, 20 gram maksimum. O da emekli aylıkları veya tasarruftan ayrılabilen bütçeler ile alınabilen miktarlar. Çünkü vatandaş dövizden soğudu. Dövizi ne zaman satsam da altın alsam gibi sorular ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.