  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin cinayetinde 'kanlı eldiven' iddiası! Nahit Eren'den açıklama geldi
Takip Et

Narin cinayetinde 'kanlı eldiven' iddiası! Nahit Eren'den açıklama geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili A Haber'in yayımladığı "kanlı eldiven" görüntüsü gündeme oturdu. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, eldivende kan ve DNA örneği tespit edilmediğini açıkladı. Eren "Haberleri görünce şaşırdım. Böyle bir kanlı eldiven yok." dedi.  

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin cinayetinde 'kanlı eldiven' iddiası! Nahit Eren'den açıklama geldi
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.

"Kanlı eldiven" iddiası

Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Narin'in ölümüne ilişkin ilk duruşmanın tamamlanmasının ardından A Haber, dikkat çeken bir görüntü yayımladı. Görüntüde ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven olduğu iddia edildi.

A Haber’de eldiven görüntüsünün yayımlanmasının ardından Narin Güran cinayetinde evin yanındaki ahırda "kanlı eldiven" olduğu yönünde haberler yapıldı.

Nahir Eren'den açıklama:

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eldivende kan olmadığı tespit edildi" dedi.

Avukat Nahit Eren, “Rapor önümde. Kanlı olan tüm delilleri biz ayrıca inceledik. Haberleri görünce şaşırdım. Böyle bir kanlı eldiven yok. Eldivene ilişkin rapor da şu an önümde. Raporda, eldivende kan ve DNA örneğinin tespit edilmediği yer alıyor.” dedi.

TEPAV'dan 'enflasyon' uyarısı: Sık değişen tahminler para politikasının itibarını zedeliyorTEPAV'dan 'enflasyon' uyarısı: Sık değişen tahminler para politikasının itibarını zedeliyorEkonomi
Tarih açıklandı: İzmir'de simite zam yolda!Tarih açıklandı: İzmir'de simite zam yolda!Ekonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'dan ayrıldı
HSK kararnamesi yayımlandı: 332 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
332 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV
'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV
Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı
Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı
Seçil Erzan davasına ilişkin Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında iddianame
SON DAKİKA…
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz