Narin cinayetinde 'kanlı eldiven' iddiası! Nahit Eren'den açıklama geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.

"Kanlı eldiven" iddiası

Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Narin'in ölümüne ilişkin ilk duruşmanın tamamlanmasının ardından A Haber, dikkat çeken bir görüntü yayımladı. Görüntüde ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven olduğu iddia edildi.

A Haber’de eldiven görüntüsünün yayımlanmasının ardından Narin Güran cinayetinde evin yanındaki ahırda "kanlı eldiven" olduğu yönünde haberler yapıldı.

Nahir Eren'den açıklama:

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eldivende kan olmadığı tespit edildi" dedi.

Avukat Nahit Eren, “Rapor önümde. Kanlı olan tüm delilleri biz ayrıca inceledik. Haberleri görünce şaşırdım. Böyle bir kanlı eldiven yok. Eldivene ilişkin rapor da şu an önümde. Raporda, eldivende kan ve DNA örneğinin tespit edilmediği yer alıyor.” dedi.