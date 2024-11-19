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Tarih açıklandı: İzmir'de simite zam yolda!

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Şu an için 12 buçuk TL’den satılan İzmir Gevreği, bakanlıktan onay geldikten sonra 15 TL satılmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Tarih açıklandı: İzmir'de simite zam yolda!
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İzmir’de son olarak 1 Temmuz’da gelen zamla 12 liraya satılan gevrek yeni yıl itibariyle 15 lira olacak. 

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen yaptığı açıklamada “Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor. Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz” dedi.

"Yüzde 17 zam yapmaya karar verdik"

Erişen, “Unun çuvalına yüzde 200 zam geldi biz yüzde 17 zam yapmaya karar verdik. Gereken maliyet hesaplamaları yapıldıktan sonra üst birliğimizin gıda komisyonuna talebimizi ilettik. Ticaret Bakanlığı’ndan onay gelmesinin ardından İzmir Gevreği 15 TL olarak satışa sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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