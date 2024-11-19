TEPAV'dan 'enflasyon' uyarısı: Sık değişen tahminler para politikasının itibarını zedeliyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı Para Politikası Değerlendirme Notu’nun on beşincisi yayımlandı. Notta, Türkiye'nin para politikası ve ekonomik durumu hakkında önemli analiz ve değerlendirmeler yer alıyor.

Enflasyon G20 ülkelerine göre yüksek seviyede

Türkiye'nin Ekim 2024'te aylık tüketici enflasyonu yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Bu oran, G20 ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüksek bir seviyede olsa da, risk priminin 254 baz puan civarında seyretmesi, iyileşme sinyalleri olarak değerlendirildi. Ancak, bu primin daha düşük seviyelere çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Enflasyonun azalması bekleniyor, ancak riskler devam ediyor

Makroekonomik istikrar hedefli programın sürdürülmesi halinde enflasyonun düşüş eğiliminde olması beklenildiği ancak, kredi piyasasındaki kısıtlamalar, yüksek bütçe açığı, kamunun belirlediği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar ve rasyonel ekonomik dönüşümün sınırlı desteği gibi risklerin bu süreci zorlaştırdığı kaydedildi.

Kredi piyasasındaki kısıtlamalar ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Kredi piyasasındaki makro ihtiyati kısıtlamaların, kredi faizlerini enflasyonla mücadele açısından gereğinden yüksek tuttuğu ifade edildi. Ayrıca, dolar bazlı kredi arzına yönelik önlemlerin finansal istikrar açısından yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bütçe disiplinini sağlayacak ek tedbirler alınmalı

2024 yılı boyunca yüksek kalan bütçe açığının, Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılmasını zorlaştırdığı belirtildi. Bu doğrultuda, bütçe disiplinini sağlayacak ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Kamu fiyat artışları enflasyon beklentilerini etkiliyor

Kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarındaki tek seferlik artışların, üretim maliyetlerini artırarak yüksek aylık enflasyon oranlarına neden olduğu ifade edildi. Bu durumun, enflasyon beklentilerinin hedeflerle uyumlu hale gelmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Programın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri artıyor

Para politikasına dayalı programın yapısal unsurlardan yoksun olmasının, ekonomik faaliyette yavaşlama belirtilerine yol açtığı ve bu durumun, hızlı ekonomik daralma tartışmalarını beraberinde getirerek programın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini arttırdığı ifade edildi.

Politika faizinin yönetimi tek elden olmalı

Politika faizinin yalnızca Merkez Bankası tarafından ele alınması gerektiği vurgulandı. Diğer kurumlardan gelen açıklamaların, para politikasının etkisini zayıflatabileceği ve risk primini artırabileceği belirtildi.

Farklı enflasyon verileri güven sorunu yaratıyor

TÜİK ile diğer kurumlar arasındaki enflasyon verisi farklılıklarının, faiz kararlarına olan güveni zedelediğine dikkat çekildi. Ayrıca, sık sık değişen enflasyon tahminlerinin, para politikasının itibarını olumsuz etkilediği değerlendirildi.

Yapısal reformlara ihtiyaç var

Enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikası ile sürdürülemeyeceği vurgulandı ve yeni bir kalkınma stratejisine ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu kapsamda vergi reformu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kamu harcamalarının etkin yönetimi, atılacak adımlar olarak sıralandı.

Politika faizinde değişikliğe gerek yok

Mevcut ekonomik koşullarda politika faizinde bir değişikliğe gerek olmadığı ifade edildi. Türk lirası finansman düzenlemeleri, döviz rezervleri ve ekonomik beklentiler dikkatle izlenmesi gereken unsurlar olarak belirtildi.

Güçlü ve etkin iletişim şart

Merkez Bankasının, enflasyon hedeflerini hükümetle birlikte açıklaması ve ekonomik aktörlerle güçlü bir iletişim kurması gerektiği belirtilerek bu adımın, para politikasının etkinliğini artıracağına işaret edildi.

Ekonomide rasyonel dönüşüm için güçlü adımlar atılmalı

Uygulanan programın tam anlamıyla rasyonel bir ekonomik dönüşüm sağlayacak şekilde genişletilmesi ve bu dönüşümü destekleyecek adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.