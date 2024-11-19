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ABD'de konut inşaatlarında gerileme: Son 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ekimde yeni konut başlangıçları yüzde 3,1, inşaat izinleri ise yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de konut inşaatlarında gerileme: Son 3 ayın en düşük seviyesinde
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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı ve 1 milyon 311 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 340 bin olması yönündeydi.

Son 3 ayın en düşük seviyesinde

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde de aylık yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 353 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı ekimde yıllık bazda ise yüzde 4 azaldı.

İnşaat izinleri de beklentileri karşılayamadı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ekimde aylık bazda yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 416 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 440 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, eylülde de aylık yüzde 3,1 azalışla 1 milyon 425 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 azaldı.

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