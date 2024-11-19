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'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sorusuna, "Pazara git ATV" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, grup toplantısında Bahçelievler pazarında yaşadığı yoksulluk fotoğraflarını anlattı.

"Pazara git ATV"

Grup toplantısının çıkışında da ATV muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak, "Kemal beyin paylaşımı üzerine saflar tartışması yaşanıyor" sorusuna Özel, "Pazara git ATV" diyerek yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hapis ve siyasi yasak davasına katılacağını duyurmuş, Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştırın" başlığıyla paylaştığı videonun üzerine İmamoğlu, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" paylaşımında bulunmuştu.

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