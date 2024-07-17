TBB Başkanlığına yeniden Alpaslan Çakar seçildi
Türkiye Bankalar Birliği’nde yönetim kurulu başkanlığı görevine yeniden Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpaslan Çakar yeniden seçildi.
TBB'nin, bugün yapılan Yönetim Kurulu görüşmesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi.
Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.