TCMB adımlarıyla KKM'de erime yarıya yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz yılın ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış; eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

2023 Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmiş; 25 Eylül'de ise KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırılmıştı.

2023 yılı 18 Ağustos verilerinde 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL olan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, bugün açıklanan verilere göre 9 Şubat haftasında 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi. Böylece 18 Ağustos'ta 3,41 trilyon ile zirve yapan KKM hesaplarındaki düşüş yüzde 43,9 oldu.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 382,5 milyar TL'den 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 941,1 milyar TL'den 12 trilyon 9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 871,1 milyar TL'den 14 trilyon 866,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 533,2 milyar TL'den 1 trilyon 539 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 247,4 milyar TL'den 1 trilyon 251,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 196,1 milyar TL'den 197,1 milyar TL'ye yükseldi.