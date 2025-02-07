TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: TL'nin reel değer kazanması elzem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-I' sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 24 olacağını (önceki yüzde 21) belirtti. 2026 yıl sonu tahmini için değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, tahminini yüzde 12 seviyesinde korudu. Banka 2027 yılı için ilk kez açıkladığı enflasyon tahminini yüzde 8 olarak belirledi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay düzenlenen basın toplantısında, enflasyonda yapışkanlık endişesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Akçay, enflasyonun yüzde 30'larda takılıp inmeyeceğini söylemenin hurafe olduğunu belirterek, "Enflasyonun hangi seviyede takılı kalacağını bilmiyoruz, 30'larda takılacağını söyleyenlere için "nereden biliyorsunuz", bu tür söylemler hurafe. Seçilen patikaya tek ya da mutlak doğru diye bakmak ne seçen açısından, ne de alternatifi öneren açısından doğru bir şey, ikisi için de yanlış. Hedeflerimizde sapma olduğunda gerekli hamleyi yapma imkan ve kapasitemiz var mı bunu sorgulamamız daha önemli" ifadelerini kullandı.

"TL'nin reel değer kazanması elzem"

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, kur geçişkenliğinin hala yüksek olduğuna dikkat çekerek, "TL'deki reel değerlemenin asimetrik de olsa aşağı yönlü etkisi var. Dezenflasyon süreci için TL'nin bir süre daha reel değer kazanması elzem" diye konuştu.