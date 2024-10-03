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TCMB Başkanı Fatih Karahan TBMM’de sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomik görünüm, enflasyon ve faiz politikası ile ilgili sunum yapacak. Başkan Karahan sunumunun ardından, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Fatih Karahan TBMM’de sunum yapacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu yılın ikinci sunumunu gerçekleştirecek.  Saat 14.30’da gerçekleştirilecek sunumda para politikası başta olmak üzere ekonomik görünüm, enflasyon beklentileri ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Sunumun ardından Başkan Karahan milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

 Faiz kararları ve enflasyona mücadele başlıkları öne çıkacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, komisyon başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak. Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

 Kanuna göre yılda 2 kez TCMB başkanı bilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkanın yılda iki kez Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamalarına ilişkin olarak TBMM Plan Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan, en son 4 Haziran tarihinde Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapmıştı.

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