TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret mesajı: "Bu orandaki artış, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

Karahan'dan asgari ücrete yüzde 25 zam yorumu

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

Komisyon çalışmalarını Aralık'ta sonlandıracak

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

İş dünyası vergi düzenlemelerine odaklı

Ekonomi yönetiminden daha önce gelen mesajlar hedeflenen enflasyonu odağına alan bir yaklaşıma işaret ederken, iş dünyası ise vergi düzenlemelerini öne çıkaran mesajlar verdi.

İSO Başkanı Bahçıvan'dan çağrı: Prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor

Son olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda çağrıda bulundu. Bahçıvan, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken en önemli belki de her iki kesimi de rahatlatacak olan yöntemlerden biri, uzun yıllardan beri çözülemeyen ve çalışanın enflasyonun muhasebesi diye adlandırabileceğimiz vergi dilimlerindeki düzeltme katkısı olacaktır" diye konuştu.

Bahçıvan, yeni yıla girerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, çalışanları bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli olduğunu vurguladı