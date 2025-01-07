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TCMB Başkanı Karahan Eskişehir’de iş dünyasıyla buluşacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak. TCMB’nin Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan Eskişehir’de iş dünyasıyla buluşacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek.

TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.

Başkan Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamına Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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