TCMB Başkanı Karahan: Son dönemde KKM’de kur ödemesi yapılmıyor

Canan Sakarya

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uyguladıkları politikalara bağlı olarak son bir yılda kur korumalı mevduata (KKM) olan ilginin azaldığını belirterek, “Son dönemde kur makul seviyeye gittikçe, reel değerlendirme oldukça KKM’nin yükü olmuyor yani kur ödemesi yapılmıyor. Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KKM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz, şu andaki kur gidişiyle öyle gözüküyor” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Meclis Plan Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. KKM ilgili sorular üzerine Karahan, son bir yılda uygulanmakta olan politikaların sonucu olarak KKM’ye talebin azaldığını ve 70 milyar doların altına indiğini hatırlattı. Karahan, “Bunu makro finansal istikrarı bozmadan yaptık, rezerv biriktirirken yaptık, sistemi herhangi bir şekilde zorlamadan yaptık. Ama bu seviye yeterli mi? Değil, burada kademeli devam eden bir azalma öngörüyoruz” dedi.

Enflasyonla mücadele sıcak para üzerinden değil

Geçen yıl mayıs ayında açılan bazı KKM hesaplarının vadesinin uzun olduğunu, bir kısmının vadesinin mayıs ayında geldiğini belirten Karahan “Geçen yaz yaşanan kur artış ı sebebiyle bunların ödemesi şu anda yapılıyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı yılın ilk 3-4 ayında yapılan ödemeler var, bunlar geçen sene haziran ve öncesinde açılan hesaplardan kaynaklanıyor“ diye konuştu. Muhalefet partilerinin ‘Dezenfl asyon programı sıcak para odaklı’ olduğu yönündeki eleştirileri üzerine Karahan, “Bizim enfl asyonla mücadele programımız kesinlikle sıcak para üzerinden değil, talep üzerinden, talebi kontrol ederek enfl asyonu düşürme amaçlı, fiyatlama davranışlarındaki bozuklukları düzeltme amaçlı. Fiyatlama davranışlarında düzelme oldukça zaten ithalat da normalleşecek. Bununla birlikte cari açıkta kalıcı iyileşme olacak” dedi. Karahan, son 1.5 aylık dönemde rezervlerde yaşanan iyileşmenin üçte birinin yurt dışı kaynaklı olduğunu, geriye kalan üçte birinin bireysellerin döviz mevduatlardan Türk lirasına, diğer üçte birinin de ihracat gelirleri ve kurumların Türk lirasına dönmesinden kaynaklandığını söyledi.

Asgari ücret konusunda karar verici değiliz

Milletvekillerinin asgari ücretle ilgili sorularını da yanıtlayan Karahan, “enflasyonda bir numaralı risk asgari ücrettir” şeklinde bir açıklamasının olmadığını söyledi. “Asgari ücret konusunda karar verici değiliz, tavsiye kurumu da değiliz” ifadelerini kullanan Karahan, “ Enflasyonda hedefl eri ve tahminleri belirlerken ücretlerle ilgili birtakım varsayımlar yapmak zorundayız. Bunu yaparken de daha önce yapılan tek artış yönündeki açıklamaları baz aldık” diye konuştu.