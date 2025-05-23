Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB haftalık verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artarak 61 milyar 222 milyon dolardan 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geri geldi.

Böylece toplam rezervler 144 milyar 343 milyon dolar olan seviyesinden, 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.