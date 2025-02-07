TCMB enflasyon tahminini revize etti: Son 20 yılda ne kadar değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2006 itibarıyla enflasyon hedeflemesi rejimine geçmesiyle birlikte yılda 4 kez Enflasyon Raporu’nu sunuyor. Enflasyon Raporu sunumu Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılırken, öncelikle değerlendirme, son olarak da orta vadeli görünüm sunuluyor.

Enflasyon Raporu’nda en merakla beklenen kısım; içinde bulunulan yıl sonu ve sonraki 2 yıl için öngörülen enflasyon tahminleri oluyor.

TCMB, Fatih Karahan başkanlığında 2025 yılı ilk raporunu sundu.

2024 yılının son raporunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21’e revize edilmişti. 2025 yılında izlenen dezenflasyon sürecine yönelik de ücretlerde bu yıl beklenen enflasyon oranı öne çıkarak, son dönemdeki geçmiş enflasyon oranındaki zam ile hareket edilmediği görülmüştü. Böylelikle yılın ilk toplantısında yapılan yukarı yönlü 3 puanlık revizyon da ilgi çekti.

TCMB’nin tahminleri

Yıl içinde 4 toplantıda enflasyon beklentilerinin revize edilmesi, konjonktürel değişimler gösterirken, özellikle son 5 yılda revizyonlar ve gerçekleşmelerle farklar dikkat çekici oluyordu.

2006 yılından bu yana en yüksek sapma faiz indirimlerinin başlamasıyla ekonomideki değişimlere damga vuran 2021 yılında oldu.

Yılın son Enflasyon Raporu’nda revize genel olarak görülürken, 2021 yılında yıl başına göre yaklaşık iki kat bir yükseliş tahmini (yüzde 9,4’ten yüzde 18,4’e) değişimi görülse de yıllık enflasyondaki gerçekleşme de son tahminin yaklaşık iki katı olarak yüzde 36,08 seviyesinde olmuştu.

Tahminlerde değişimler

2006 yılından bu yana ilk ve son toplantılardaki enflasyon tahminlerinin farkları ise 2018 sonrasında yüksek olmaya başladı.

Özellikle 2022 ve 2023’te yılın ilk Enflasyon Raporu’ndaki orta vadeli öngörülerle yılın son raporundaki öngörülerdeki fark sırasıyla 42 ve 42,7 puan oldu.

Geleceğe yönelik tahminler

2025 yılı Enflasyon Raporu ilk toplantısında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, soru cevap kısmında kendisine yöneltilen öngörülerle ilgili bir soru üzerine orta ve uzun vadeli öngörülerin özellikle Türkiye’de zor olduğunu belirten bir yanıt verdi.

Ekonomim.com olarak, son 15 yılda Enflasyon Raporu sunumlarındaki orta vadeli öngörüler kısmında yer alan, geçmiş yılın ilk ve son raporları ile mevcut yılın ilk raporlarındaki tahminlerdeki değişimi de inceledik.

Yılın ilk raporunda, geçmiş yılın son raporundaki tahmine göre değişim; 15 yılda 5 kez olmazken, 2 yılda da düşüş yönünde görülen bir durum olsa da 2022 yılındaki 11,4 puanlık fark hariç en yüksek 2025 yılında gerçekleşti.

Yine öngörülerde; bir önceki yılın başı ve sonunda tahmin edilen enflasyon ile gerçekleşen enflasyondaki en büyük oynama 2018 haricinde son 5 yılda görülüyor. 2020 yılında gerçekleşen enflasyon yüzde 36,1 olurken, 2019 yılının ilk ve son toplantısındaki 2020 yılına yönelik tahmin yüzde 8,2 oluyor. 2020 yılında pandemi “siyah kuğu” olarak beklenmeyen bir durum olsa da 2022 ve 2023 yıllarında da bu farklar yüksek devam ediyor.

2024 yılında değişen TCMB yönetimiyle öngörülerdeki farkın da azalmaya başladığı görülüyor.

2025 yılı sonunda yüzde 25 seviyelerine gerilemesi beklenen enflasyonda, piyasalarda beklenmeyen durumlar olmazsa bu yıl başka revizyon ve sapma görülmesi olası gözükmüyor. Ancak yurt dışındaki konjonktür ve yurt içindeki beklentilerin riskler içinde bulunduğu da TCMB sunumunda konuşulan konular arasında yer aldı.