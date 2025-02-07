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TCMB’nin enflasyon tahmininde yükselişe ekonomistler ne yorum yaptı?

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Başkan Fatih Karahan’ın uzun yıllar sonra yoğun bir katılım gözlenen sunumunda sorular öne çıkarken, yılın ilk toplantısından enflasyonda yukarı yönlü revizyon geldi. Ekonomistlerin sosyal medyada yorumlarının yoğun olduğu görüldü. Enflasyon tahminindeki yükselişe uzmanlar ne yorum yaptı?

Şeyda Uyanık
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TCMB’nin enflasyon tahmininde yükselişe ekonomistler ne yorum yaptı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumuyla 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yukarı yönlü revize edildi.

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükselttiSon dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükselttiEkonomi

Toplantıya yoğun katılım olduğu gözlenirken, yorumlar da yoğun oldu. Yılın ilk toplantısından revize edilen enflasyon hedefini ekonomistler ve uzmanlar yorumladı.

“İmkansız bir hedefte inat edilmemesi doğrudur”

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası 2025 yıl sonu hedefini %21’den 24’e çekti (üst bant %29). Sürekli yapılan hedef revizyonları can sıkıcı olsa da, imkansız bir hedefte inat edilmemesi doğrudur.” Dedi.

Prof. Dr. Fatih Özatay, “Düşüncemin aksine yılsonu tahmini %24'e, tahmin üst sınırı da %29'a çıkarıldı. İyi olmadı. Sürekli değişen tahmin/hedef olmaz. Peki, bu durumda emekli maaşlarına memur maaşlarına asgari ücrete de ek zam yapılacak mı?” diye sordu.

“Hani ekonomi iyi gidiyordu!”

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, şu yorumu yaptı:

“İtiraf ediyorum, yanıldım. Yalnızca ben mi; Merkez Bankası enflasyon tahmini konusunda herkesi ters köşeye yatırdı! 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarıldı. Hayırdır! Hani ekonomi iyi gidiyordu! Hani bu yüzden faiz indiriliyordu! Enflasyon düşük olacak diye düşük tutulan ücret artışları ne olacak şimdi? "Hani"ler o kadar çok ki!”

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Her şey öngörüldüğü gibi gidiyorsa enflasyon tahmini neden sürekli yukarı revize ediliyor?” dedi.

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın, toplantıyı şu şekilde yorumladı:

“Başkan Karahan’ın verdiği ana mesaj: “enflasyon kontrol altında” Tonu: “güvercin” Ancak enflasyon hedefi yine artırıldı. Para politikası duruşunun sıkılaştırılarak hedefin korunması yerine revize edilmesini talihsiz bir seçim olarak değerlendiriyorum…”

Hedef tutar mı?

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Merkez Bankası 2024 enflasyonunu %24 bekliyor. Ocak enflasyonu %5,03 geldi. Söz konusu oranın tutması için kalan 11 ayda aylık ortalama enflasyonun %1,6 olması gerekiyor. Bu da çok zor görünüyor!” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Bence Merkez Bankası “üç revizyonla yılı tamamlama” hedefi koysun.” Yorumunu yaptı.

“Tüm ücretler revize edilecek”

Prof. Dr. Sinan Alçın, “Enflasyon Raporunda başkanın promterdan okuduğu kısmı anladım fakat yardımcının “hedef tutmazsa tutmaz niye eleştiriyorsunuz, tutmayınca adım atıyor muyuz ona bakın” minvalindeki lafını anlamadım. O zaman tutmayan hedefe bağlı olarak tüm ücretler revize edilecek that’s rlght!” ifadelerini kullandı.

Murat Sağman, “Liyakatlı ve güvenilir bir kadro olmasına rağmen enflasyon ile mücadelede Merkez Bankası maalesef çok yalnız kaldı.” Dedi.

Serdar Pazı, şu yorumu yaptı:

“Faiz indirimlerine başlayabilmenin ve devam edebilmenin tek yolu enflasyon tahminlerini yukarı revize etmek şimdi %24, bir dahaki toplantıda %27, sene sonuna doğru da %30 oldu da bitti maşallah...”

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