TCMB, nisanda 80,8 ton altın sattı

Küresel resmi altın rezervleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi. Türkiye, Nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.

Nisan ayında Kazakistan'ın altın rezervleri 13 ton azalarak 319 ton oldu. Banka son 3 aydır, aylık 10 tonun üzerinde satış yapıyor.

Özbekistan MB de Mart ayının ardından Nisan ayında da satış yaptı. Nisan'da altın rezervi 2 ton azalarak 380 ton oldu.