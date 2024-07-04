TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde Mart ayı sonundaki yerel seçimlerden bu yana ilk kez gerileme yaşandı.

TCMB verilerine göre 28 Haziran haftasında brüt rezervler 142,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 147,6 milyar dolar düzeyindeydi.

Net rezervlerde de 28 Haziran haftasında gerileme gerçekleşti. Verilere göre ilgili haftada net rezervler 39,4 milyar dolar oldu. Net rezervler önceki haftada 44,85 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervler ise aynı haftada 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.