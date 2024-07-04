TL'nin reel değeri son 3 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi haziran verisini açıkladı.

TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi haziranda 61,90'a yükseldi. Reel efektif kur böylece Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Reel efektif kur son üç aydır artış gösteriyor.

Reel efektif döviz kuru nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.