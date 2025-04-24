TCMB: Yatırım beklentileri bahar döneminde zayıfladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2025 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmelerde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerinde diğer büyüklük gruplarının aksine 2024 yılı Güz döneminde öngörülenden daha zayıf bir artış gerçekleştiği gözlendi.

Öngörülen yatırım harcamaları

2025 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2025 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2025 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arası olan işyerleri hariç diğer tüm büyüklük gruplarında artış beklentilerinin 2024 yılı Güz dönemindeki ilk değerlendirmelere göre aşağı yönlü revize edildiği gözlendi.