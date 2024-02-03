TCMB'de başkan değişikliği... JP Morgan'dan Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Hafize Gaye Erkan görevden alınırken Fatih Karahan başkan olarak atandı. Hafize Gaye Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini açıklamıştı. ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından değerlendirme notu yayımladı.

JPMorgan'dan Gaye Erkan yorumu

JPMorgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine şahin Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ı atanmasını değerlendirdi ve "Başkan Karahan ve iki şahin başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek" tespitinde bulundu.

Değerlendirmede, "Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz. Yeniden şekillenen PPK'nın muhtemelen daha şahin olacağını düşünüyoruz. İki PPK üyesinin (Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ve Dr. Fatma Özkul) duruşu bilinmiyor ancak bize göre Başkan ve iki şahin başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek. Son PPK açıklamasındaki güvercin eğilimin artık tersine dönmesi muhtemeldir. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, daha erken olmasa da, önümüzdeki Perşembe günü TCMB Enflasyon Raporu Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda şahin bir yönlendirme yapmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Daha uzun süre yüksek oranlar bekliyoruz"

Para politikasının ileriye dönük olarak enflasyon görünümüne daha duyarlı olmasının muhtemel olduğunu belirten JP Morgan, "Daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte daha uzun süre yüksek oranlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

JPMorgan yayınladığı değerlendirme notunda, "TCMB'nin faiz artırımına gitmesini, faiz indirimine gitmesinden daha olası görüyoruz. Ancak, henüz faiz artırımının gerçekleşeceğine inanmıyoruz ve yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak en yüksek politika faizini yüzde 45'te tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir diğer olumlu gelişme ise Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla koordinasyon sağlayabilecek olması" değerlendirmesini yapan JPMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni Başkan Fatih Karahan'ın kendi desteğiyle atandığını belirttiğine de dikkat çekti.