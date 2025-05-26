TEB’den deprem bölgesine destek

SELÇUK ALTUN/HATAY

6 Şubat depreminden etkilenen başta Hatay olmak üzere çevre illerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüren TEB, iklim okuryazarlığı eğitimleri vermek üzere, sosyal tasarım merkezi MILKist’in “Toprak ve Sanat” projesinin ana sponsorluğunu üstlendi. Hatay’da gerçekleştirilen projede kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Haftada iki gün çocuklar ve gençler için ziraat ve ziraat farkındalığı atölye çalışmalarının da yapıldığı proje tamamlandığında, kadın çiftçiler, çocuklar ve gençlerin katılımıyla düzenlenen atölye faaliyetlerinde ortaya çıkan çalışmalar il merkezinde sergilenecek.

Projenin tanıtımı 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Gününde Hayri Telekoğlu (soldan sağa),

Gökhan Mendi ve Birnur Temel Birtane’nin katılımıyla yapıldı.

“Finansal okuryazarlığa iklimi de ekledik”

22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü dolayısıyla bu alanda yaptıkları çalışmaları anlatan ve proje hakkında bilgi veren TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Zor günler yaşayan Hatay’ın sosyal kalkınmasına ve yeniden güçlenmesine yönelik çok sayıda çalışmada yer aldık. Şimdi MILKist ile gerçekleştirdiğimiz Toprak ve Sanat projesiyle bugüne kadarki katkılarımızı daha da ileri taşıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmesi için toplumun finansal sağlığının iyileştirilmesi, yani finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tasarruf alışkanlığının ve finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesi, tabana yayılarak toplum tarafından benimsenmesi için de eğitim çalışmaları kilit rol oynuyor. 2012’de hayata geçirdiğimiz TEB Aile Akademisi ile bireylerin finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleriyle bugüne kadar toplumun yaklaşık dörtte birine finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladık” dedi.

Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ise, bu projeyle kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Atık durumda olan sebze ve meyvelerden yapılan mürekkep ve boya üretimleriyle döngüsel ekonomi destekleniyor. Hatay ve çevresinin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilirliğe katkı yapan, estetik ve sanatsal bir dokunuşu da bulunan bu projeyi desteklemekten heyecan duyuyoruz. Çevresel konularda bilinçlenmiş bir neslin geleceğin ekonomisinin inşasında çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz.”

Kadın çiftçiler, ‘çöpten’ gelir yaratıyor

MILKist kurucusu ve sosyal tasarımcı Birnur Temel Birtane, küçük ölçekli kadın çiftçileri eğiterek döngüsel ekonominin içine kattıklarını söyledi. “Bu grup iklim felaketi karşısında en yüksek darbeyi alan, en küçük bir ekonomik veya iklimsel sarsıntıda çok ciddi mahsul kaybeden grup. Bugün küçük ölçekli kadın çiftçi dediğimiz, bizim için aynı zamanda yerel kalkınma demek” ifadelerini kullanan Birtane, 17 ilden kadın çiftçi ile 8 yıldır yürütülen projede tarımsal atıklarla ek gelir elde edilmesini sağladıklarını aktardı.