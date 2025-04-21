TEPAV hesapladı: 2 Nisan boykotunun bilançosu belli oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada organize edilen alışveriş boykotunun ekonomik etkilerini mercek altına aldı.

TEPAV uzmanları Gülbin Şahinbeyoğlu ve Merve Dündar’ın hazırladığı analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kredi kartı harcamaları ve FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi verileri üzerinden, 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen boykotun yarattığı ekonomik etki değerlendirildi.

Boykot dikkate değer sonuçlar doğurdu

Raporda, kartlı harcamaların haftalık bazda yayımlandığı, FAST verilerinin ise günlük bazda analiz olanağı sunduğu belirtilerek, verilerdeki değişimlerin yalnızca boykotla sınırlı olmadığı; Ramazan Bayramı tatili ve ayın ilk günü gibi ekonomik takvimi etkileyen unsurların da etkili olduğu vurgulandı. Ancak yine de boykotun dikkate değer sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Öne çıkan kritik veriler şu şekilde;

- Kartlı harcama adetleri, 2 Nisan haftasında yılın ilk üç ayı ortalamasının yaklaşık %10 altında kaldı. Market ve AVM işlemlerinde bu oran %12,2 olarak ölçüldü.

- Geçen yılın Ramazan Bayramı haftasıyla kıyaslandığında, seyahat harcamalarında artış gözlenirken diğer kalemlerde düşüş yaşandı.

- FAST transferleri, geçen yılki benzer tarihe kıyasla %37,7 oranında azaldı. Elektronik ticarette bu oran %58,7'ye ulaştı.

- Şubat ve Mart aylarının ilk iş günleriyle karşılaştırıldığında da %10’un üzerinde düşüş tespit edildi.

- Elektronik ticarete yönelik transferlerde düşüşler daha belirgin oldu.

Yalnızca sosyal medyada yankı bulan bir tepkiyle sınırlı kalmadı

Raporun sonuç bölümünde, kampanyanın yalnızca sosyal medyada yankı bulan bir tepkiyle sınırlı kalmadığı, harcamalarda ve para transferlerinde ölçülebilir düzeyde bir azalma yarattığı ifade edildi. Böylelikle, kitlesel dijital eylemlerin ekonomik karar alma süreçlerinde etkili olabileceği yönünde önemli bir veri sunulmuş oldu.