TEPAV'dan faiz tahmini: Koşullar Eylül'den itibaren faiz indirimine uygun hale gelecek

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından seçim sonrası hükümet tarafından sıkı para politikasının sürdürüleceği yönündeki mesajların finansal piyasalardaki belirsizlik algısını önemli ölçüde azalttığı, kısa dönemli dalgalanmalara karşın yabancı sermaye girişlerinin sürdüğü belirtilerek, TCMB'nin politika faizini sınırlı ve aşamalı bir şeklide indirmeye başlaması için Eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bloomberg'in aktardığına göre Ali Cufadar ve Ekrem Cunedioğlu tarafından hazırlanan TEPAV Haziran ayı, 'Aylık Ekonomik Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Sıkı para politikasının ve alınan bütçe önlemlerinin makro-finansal göstergelerdeki olumlu

gidişatı desteklemeye devam ettiği belirtilen ve parasal sıkılığın yeterli olduğu, olumlu etkilerinin yaz aylarından başlayarak daha belirgin hissedilmeye başlanacağı dile getirilen raporda, TCMB’nin, parasal sıkılığın gerektiği kadar korunacağına ilişkin mesajlarının piyasalara olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Sıkılaştırıcı kısıtlar rekabeti bozdu

Raporda, kredi artış oranlarına ilişkin sıkılaştırıcı kısıtların kredi piyasasında rekabeti bozduğu,

kredi faizlerinin aşırı yüksek düzeylere çıkmasına yol açtığına dikkat çekilerek, kredi faizlerinin aşırı yükselmesinin maliyetlerde ve krediye erişimde sıkıntılara yol açarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediği, ancak yabancı para kredilere getirilen kısıtların kredilerdeki dolarlaşmayı sınırlaması nedeniyle olumlu olduğu ifade edildi.

TCMB’nin parasal aktarım mekanizmasında ticari krediler yerine mevduat faizlerine odaklanarak mevduat faizlerinin yüksek tutulmasını teşvik etmesinin sağlıklı olacağı önerisinde bulunulan raporda, buna karşın kredi kısıtlarını gevşeterek kredi faizlerinin rekabetçi piyasa koşullarında

oluşmasına özen göstermesinin uygun olacağına vurgu yapıldı.

"Dışsal bir şok olmaması halinde, yaz aylarındaki aylık enflasyon eğilimleri ve bekleyişlerdeki

gelişmelere bağlı olarak, TCMB’nin politika faizini sınırlı ve aşamalı indirmeye başlaması için

koşulların eylül ayından itibaren uygun hale gelebileceği" ifadelerinin kullanıldığı raporda şu değerlendiremler yer aldı:

Bütçe açığı oldukça yüksek düzeylerde seyretmekle birlikte, son dönemde alınan ve alınacağı

öngörülen harcama azaltıcı ve gelir artırıcı bütçe önlemleri para politikasını kısmen

destekleyecek.

Para politikasının esnekliğini ve etkinliğini korumak amacıyla yabancı kuruluşlarla yapılan swap

limitlerinin korunarak yabancı portföy girişlerinin hisse senedi ve tahvil piyasalarına

yönlendirilmesi uygun olacak.

Parasal koşulların oldukça sıkılaşmasına karşın enflasyon bekleyişlerinde yeterli kırılma henüz sağlanamadı ve bu çerçevede, yaz aylarındaki aylık enflasyon eğilimi önemli.