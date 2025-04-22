TESK Başkanı Palandöken: Faizler yükseldikçe enflasyon düşmez

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri 350 baz puan artırmasının ardından bankaların mevduat faizlerini artırması ile enflasyonun daha çok artacağına dikkat çekerken, “Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor. Bunun için de yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor. Böylece enflasyon yükselir, maliyetler ve işsizlik artar” dedi.