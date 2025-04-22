  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TESK Başkanı Palandöken: Faizler yükseldikçe enflasyon düşmez
Takip Et

TESK Başkanı Palandöken: Faizler yükseldikçe enflasyon düşmez

TESK Genel Başkanı Palandöken, faizler yükseldikçe enflasyonun düşmeyeceğini ve yatırım yapılamayacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TESK Başkanı Palandöken: Faizler yükseldikçe enflasyon düşmez
Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri 350 baz puan artırmasının ardından bankaların mevduat faizlerini artırması ile enflasyonun daha çok artacağına dikkat çekerken, “Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor. Bunun için de yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor. Böylece enflasyon yükselir, maliyetler ve işsizlik artar” dedi.

Eğilmez: Faizi bugün eleştirenler, 2021’deki hataları göz ardı ediyorEğilmez: Faizi bugün eleştirenler, 2021’deki hataları göz ardı ediyorEkonomi

 

Ekonomi
Ulaşımda net sıfır emisyonun yol haritası Ankara'da çizilecek
Ulaşımda net sıfır emisyonun yol haritası Ankara'da çizilecek
"Serbest bölgelerde kümelenme ve ihracat gücü tehlikede”
"Serbest bölgelerde kümelenme ve ihracat gücü tehlikede”
Sahte ilan ve fiyat köpüğü kalktı! İkinci el araçta fahiş rakamların önüne geçildi
İkinci el araçta 'doğrulama sistemi' fahiş rakamların önüne geçti
Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 2025'te 4 milyar doları aştı
Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 2025'te 4 milyar doları aştı
Eğilmez: Faizi bugün eleştirenler, 2021’deki hataları göz ardı ediyor
"Faizi bugün eleştirenler, 2021’deki hataları göz ardı ediyor"
Damacana suya dört ayda üçüncü zam: Bir bardak su 1,30 TL’ye dayandı
Damacana suya dört ayda üçüncü zam!