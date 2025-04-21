Ticaret Bakanı Bolat, don felaketi fırsatçılarını uyardı: Elimizde ihracat ve ithalat yetkimiz var

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ömer Bolat, doğal afetlerin artık hayatın bir parçası haline geldiğini bildirdi. Türkiye’nin tarımsal üretimde Avrupa’da birinci, dünyada ise 10’uncu olduğunu söyleyen Bolat, don felaketi kaynaklı arz güvenliğinde herhangi bir sorun bulunmadığını anlattı.

Yaz meyvelerinin fiyatlarında önümüzdeki süreçte artış olabileceğini söyleyen Ömer Bolat, bunu fırsata çevirip fahiş fiyat uygulayanlara karşı mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamacı bir bakanlık olduğunu, elinde ihracat ve ithalata yönelik kullanabileceği yetkiler olduğunu hatırlatan Bolat, ilgili bakanlıklarla birlikte konunun EKK’da ele alındığını, burada ince dengenin üretici ve tüketicinin zarar görmemesi olduğunu söyledi.

“Ben kazanayım ama meyveye vereceğim fiyat artmasın beklentisi haksızlıktır”

Konuyla ilgili düzenli denetimlerin devam ettiğini belirten Bolat, stratejik sektör haline gelen tarımın desteklenmek zorunda olduğunu bildirdi ve

“Bu anlamda ortada böylesine büyük bir don felaketi en azından bazı meyveler için yaşandığı bir ortamda ben istediğim kadar kazanayım, ama meyveye vereceğim fiyat 5 kuruş artmasın gibi bir beklenti içinde olmak da biraz çok haksız bir beklenti olur” dedi.

Limon ihracatına getirilen kısıtlamanın kısa sürede kaldırılmasını değerlendiren Ömer Bolat, sektörü uyarmak adına geçici bir karar aldıklarını, bu kararın ardından sektörün hemen görüşmek istediğini belirtti ve gerekli mutabakat sağlandıktan sonra yasağın kaldırıldığını anlattı.

“Tarife savaşlarıyla ilgili açıklamalarımızın ömrü 8 saat”

Ticaret savaşlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ömer Bolat, ortalığın toz duman olduğunu, konuyla ilgili açıklamalarının geçerliliğinin ise her şeyin çok sık değişmesi kaynaklı 8 saat sürdüğünü aktardı.

“Yüzde 10 ilave gümrük vergisini hak etmediğimizi düşünüyoruz”

Türkiye’nin yüzde 10’luk ilave gümrük vergisini hak etmediğini düşündüklerini vurgulayan Bolat, “Bu noktada ABD ile müzakerelerimizde karşılıklı anlayış içinde pozitif bir ortamda inşallah yapıcı bir şekilde yapacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı bir depo olmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bolat, “Bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız” dedi.

Geçtiğimiz hafta Suriye’de gerçekleştirdiği temaslar hakkında da bilgi veren Bakan Bolat, Suriye’ye yönelik ambargonun kalkmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bolat, güçlü Suriye’nin Türkiye açısından da önemine işaret ederken, “Biz şunu istedik: Ticaretin artması için gümrüklerdeki geçişlerin kolaylaştırılması lazım. Aktarma, doldurma, boşaltma aktarmalarının artık ülke içlerine taşınması konusunda mutabık kaldık” şeklinde konuştu.