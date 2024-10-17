Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelemizi sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nu (MASFED) ziyaret etti. Sosyal medya paylaşımında ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bolat, “Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı verdi.

Bakan Bolat’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nu (MASFED) ziyaret ederek Genel Başkan Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik.

“Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele edeceğiz”

Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

“Yapılan düzenlemeler piyasanın istikrara kavuşmasını sağladı”

Son dönemde otomotiv sektöründe uyguladığımız 6 ay – 6 bin kilometre kısıtlaması, ilan kısıtlaması, otomotiv stokçuluğu ve yetki belgesiz faaliyette bulunmaya ilişkin düzenlemelerimiz, güvenli ödeme sistemi ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemimiz piyasanın istikrara kavuşması ve riskleri minimize etme noktasında önemli katkılar sağlamaktadır.

“Sektörle yakın işbirliğine önem veriyoruz”

Ticaret Bakanlığı olarak, sektörümüzle yakın iş birliği içinde çalışmaya büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede ülkemizin motorlu araç satıcılarını bir araya getiren ve ülke ekonomimize önemli katkılar yapan MASFED başta olmak üzere sektör temsilcilerimizle yakından çalışmaya devam edeceğiz."