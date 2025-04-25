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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deprem sonrası fahiş fiyata 14,5 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fahiş fiyat artışı yapanlara toplam 14 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deprem sonrası fahiş fiyata 14,5 milyon TL ceza
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki 6,2'lik deprem sonrası fahiş fiyat artışları yapanlara ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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