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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi ocak ayında yıllık yüzde 5,3; perakende satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 12,5 arttı.

Haber Merkezi
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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
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Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2 arttı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2 arttı.

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