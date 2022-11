TİM Başkanı Gültepe: Hazır giyim ve tekstilde küresel ölçekte söz sahibiyiz

Takip Et

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 16. kez düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa "Futuretex İstanbul" markası altında, "FutureTech" ve "FutureBase International" olarak iki ayrı yarışma şeklinde gerçekleştirildi.

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen Futuretex İstanbul’da yüzlerce kişi arasından finale kalan yarışmacılar ödül gecesinde tasarımlarını sergiledi.

FutureBase kategorisinde yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar üstlenirken, bu yıl ilk defa düzenlenen inovasyon ve fikir yarışması FutureTech kategorisinin yarışma koçu ise tasarımcı Özlem Süer oldu.

Jürinin değerlendirmeleri sonrası FutureBase International kategorisinde Troublesome Shine tasarımıyla Kemal Özpınar birincilik ve İpekyol Özel ödülü, Uzay tasarımıyla Fatemeh Khosravi ikincilik ödülü, Pure Converd of Cynara tasarımıyla İrem Levent üçüncülük ödülü, Kutnu Bridge tasarımıyla Zeynep Esra Telli ise Jüri Özel ödülü almaya hak kazandı.

Futuretech yarışmasında ise Öteki Deri projesiyle Elif Tekcan ve Melis Baloğlu birinci, Biotexcover projesiyle Janset Öztemur ve Semih Özkür ikinci, Akıllı Drysuit projesiyle Bilge Koyuncu ise üçüncü oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tasarımın ürünün değerine değer kattığını belirterek, üzerine bir de inovasyon eklendiğinde katma değerinin daha da arttığını ve aynı ürünü markalaştırdıklarında ise fiyatın üçe-beşe katlandığını söyledi.

Türkiye'nin potansiyeline, özellikle genç ve donanımlı insan kaynağına yürekten inandığını aktaran Gültepe, Türkiye’nin tasarımda da her sene daha iyiye gittiğine vurgu yaptı.

Gültepe, her yıl yüzlerce yetenekli genç tasarımcıyı sektörlerle buluşturduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında yarışmaların ayrı bir yeri var. Bu konuda tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz Ticaret Bakanlığı’mızın da destekleriyle örnek projelere imza atıyor. Bu yarışmalardan çıkan yeteneklerin büyük bölümü bugün markalarımız için tasarım yapıyor, koleksiyon hazırlıyor. Bu akşam aramızda da bulunan o tasarımcılarımızla gurur duyuyoruz. Onların da katkısıyla hazır giyim ve tekstilde küresel ölçekte söz sahibiyiz. Her iki sektörde marka üreticiyiz. İki sektörümüz toplamda 32-33 milyar dolar ihracata imza atıyor. İnanıyorum ki orta vadede 60 milyar dolarları konuşacağız. Her yıl daha da güçlenen tasarım kapasitemizle, tekstil ve hazır giyimin şampiyonlar liginde ülkemizi daha üst sıralara taşıyacağız."

Teknik tekstilin 2025'te 222 milyar dolara ulaşması öngörülüyor

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın bu yıl Futuretex marka çatısı altında iki farklı yarışmaya dönüştürüldüğünü ifade etti.

Öksüz, "Futurebase International, kumaş tasarım yarışmamızın devamı niteliğinde. Futuretech ise teknik tekstiller özelinde bu yıl ilk defa düzenlediğimiz inovasyon ve fikir yarışmamız. İki yarışmamız da sektörümüz adına bizleri son derece heyecanlandırıyor." dedi.

Türkiye’de yılda 30 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren tekstil ve hazır giyim sektörlerinin bu başarısının en çok da tasarıma verdiği önem ve beraberinde gelen katma değerli ihracatla sağlandığına vurgu yapan Öksüz, şunları kaydetti: "Tasarım kültürü yaratır, kültür değerleri şekillendirir, değerler geleceğe yön verir. Yani tasarım sadece bugünü değil, yarınımızı da şekillendiriyor. İşte bugün burada finale kalan tasarımcılarımız ise yarınımızı şekillendirecek beşerî sermayemiz. Türkiye genel ihracatından 6 kat daha fazla katma değerli ihracat gerçekleştiren sektörler olarak, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yeteneklerimizi yani yarınlarımızı desteklemeye ve sektörümüze kazandırmaya devam edeceğiz."

Öksüz, dünyanın en büyük 5’inci ihracatçısı konumunda olduklarını kaydederek, "Ancak en yakın rakiplerimiz ABD ve Almanya. ABD hem tekstil sektörü genelinde hem teknik tekstilde dünyanın en büyük 3’üncü ihracatçısı. Almanya ise dünyanın en büyük 2’nci teknik tekstil ihracatçısı. Bu ülkeler tekstil sektörüne gösterdikleri önemi hiçbir zaman azaltmadılar. Sadece sektörü inovasyonla, tasarımla, teknik tekstille dönüştürdüler.” ifadelerini kullandı.

2020 yılında 165 milyar dolar olan teknik tekstil sektörünün pazar büyüklüğünün, 2025 yılında 222 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü dile getiren Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik tekstil sektörüne en fazla yatırım yapan ülkeler de yine ABD, Almanya, Güney Kore gibi gelişmiş ekonomiler. İşte bugün burada birbirinden güzel tasarımlarla ve inovatif projelerle yarışan değerli finalistlerimiz de tasarım gücü yüksek ürünleri başarılı bir şekilde Türkiye ekonomisine kazandıracaklar.

Jüri üyelerimiz, Futurebase International yarışmamızda 11 finalist, Futuretech yarışmamızda ise 10 finalist arasından dereceye giren yarışmacılarımızı seçti. Ancak bu yarışmanın en büyük kazananı Türk tekstil sektörü olacak. Çünkü inanıyorum ki birbirinden kıymetli projeler ve tasarımlar çok kısa bir süre içerisinde ekonomimize kazandırılacak."

FutureBase International kategorisinde birinciye 200 bin TL

Sürdürülebilirlik, doğal elyaflar, denim, geleneksel dokumalar temalarıyla düzenlenen FutureBase International kategorisinde birinci 200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

Futurebase International’da finale giren tüm yarışmacılar aynı zamanda Première Vision Paris Fuarı’nı ziyaret etme hakkı elde etti, ilk 3 finalist 6 ay yabancı dil eğitimi imkânı ve İstanbul Moda Akademisinde eğitim hakkı kazandı.

Ayrıca ilk üç finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacıya, İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda yurt dışı eğitim hakkı da verilecek. Biotech, Dijitalleşme, NanoTech, Smart Textile temalarıyla düzenlenen FutureTech kategorisinde ise birinci 200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü 100 bin TL tutarında ödül almaya hak kazandı.