TİM Başkanı Gültepe'den parite yorumu: Avantajları en iyi şekilde değerlendireceğiz

ABD'nin vergi politikaları euro/dolar paritesi üzerinde etkisini gösterirken, paritenin yükseliş potansiyeli Türkiye'nin ihracatı için de pozitif bir ortam yaratıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Gültepe, paritenin yükselmesinin olumlu olacağını söyledi.

Gültepe şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye'nin ihracatında euronun payı daha yüksek. Örneğin geçen yıl ihracatımızın yüzde 49,7’sini euro, yüzde 43’ünü ise dolar ile gerçekleştirdik. Dolayısıyla euronun dolar karşısında güçlenmesi ihracatçılarımıza döviz bazında olumlu bir katkı sağlıyor. Ay başında 1,03 seviyesinde olan euro/dolar paritesi, kısa sürede 1,09’a kadar yükseldi.

Dolayısıyla, parite etkisinin Mart ayında ihracatımıza pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz.

Yılın ilk iki ayında, parite ihracatımızı negatif etkilemişti. Bu dönemde parite kaynaklı kaybımız 807 milyon doları aştı. İhracat ailesi olarak, ihracatımızın sürdürülebilir şekilde artması için paritenin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanacağız."