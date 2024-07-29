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TİM: İhracat talep ve dayanıklılık endeksinde toparlanma devam ediyor

İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının haziran ayında aylık bazda %0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artış ile 100,4 oldu ve uzun dönem referans değerinin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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TİM: İhracat talep ve dayanıklılık endeksinde toparlanma devam ediyor
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM İhracat Talep Endeksi ve TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi için haziran ayı bültenini yayımladı.

Bültene göre, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesi, iş ve tüketici güveni ile işsizlik rakamlarındaki kısmi iyileşmenin etkisiyle talep endeksi uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının haziran ayında aylık bazda %0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artış ile 100,4 oldu ve uzun dönem referans değerinin üzerine çıktı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı haziran ayında aylık bazda %0,4, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre de %0,1 artış ile 99,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerin görece sabit kalması ve ekonomik risklerin görece iyileşmesi ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkileyerek endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

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