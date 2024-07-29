Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza

Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getiriyor.

Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınıyor.

Bu çerçevede, 2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı'na iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaşması üzerine inceleme ve denetimler yapıldı.

40 firmaya 230 milyon ceza

Bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Bununla beraber 7 firmanın faaliyetlerinin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'inci maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelerini teminen İnceleme Raporlarına ek olarak 7 adet Soruşturma Raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi.

Tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği vurgulandı.