Tüketici her yıl operatör değiştiriyor

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye’de cep telefonu kullanıcıları daha ucuz tarifelerin peşinde her yıl operatör değiştiriyor. Eski müşteri ile yeni müşteri arasındaki makas açıldı. Aynı tarifeyi eski müşteriye yeni müşteriden iki kat fazla fiyata satan GSM operatörleri sadakatsiz müşteriler yarattı. Taahhüt süresi dolanlar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için hat taşıyanlara uygun fiyat veren başka operatöre geçiyor. Bu sebeple Türkiye’de numara taşıma Avrupa’nın 4 katına çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de toplam 190 milyon numara taşıma işlemi gerçekleşti.

Özellikle düşük-orta segment paketlerdeki fiyat makası yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Yeni müşteriye en düşük fatura ortalama 200 TL’ye sunulurken, eski müşterinin faturası ortalama 400 TL’ olabiliyor. BTK’nın açıkladığı son verilerine göre, 2024 yılının son üç ayında mobil numara taşıma işlemleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttı. Yalnızca bu çeyrekte yaklaşık 4,4 milyon kişi numarasını başka bir operatöre taşıdı. Yılın tamamında ise 12,6 milyonun üzerinde numara taşındı.

Uzmanlara göre bu eğilim rekabeti artırırken, operatörlerin fiyat stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini de gösteriyor. Operatörler sadakatten gelir elde edemezse, fiyat savaşları sürdürülemez hâle gelir. Kısa vadede tüketici lehine gibi görünen bu tablo, uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

Türkiye’de operatörler arası rekabetin yoğun olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni müşteri kazanmak için yapılan kampanyaların sert bir rekabet ortamında geçtiğini ifade ederek, “Biz eski müşterilerimize de kullanımlarına göre iyi bir tarife belirlemeye çalışıyoruz. Ancak yeni müşteri kazanımı için yapılan kampanyalara cevap vermek zorunda da kalıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, mevcut ve yeni müşteri fiyatlandırılmasında bir farklılaşmanın bütün dünyada uygulanan bir sistem olduğunu belirterek, “Özellikle mobil numara taşımak için operatörler çeşitli kampanyalar yapıyor. Abonelik sistemi olan tüm pazarlarda bu sistem uygulanıyor. Bu da normal bir uygulama” dedi.

Mobilde kullanıcı başına gelir yüzde 75 arttı

BTK’nın 2024 yılı 4. çeyrek pazar verileri raporuna göre, mobil ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) yıllık bazda önemli bir artış gösterse de hala Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde. Türkiye’de mobil hizmetlerde ARPU yıllık bazda ortalama yüzde 76 artarak 130 liradan 230 liraya çıktı. Bu artış, enflasyon, kur farkları ve özellikle yüksek veri tüketimiyle gelen faturalı tarife büyümesiyle açıklanırken, operatörler de bu dönemde daha fazla veri odaklı ve yüksek bedelli paketleri ön plana çıkardı. Ancak Türkiye’de mobil işletmecilerin 2024 yılı 4. çeyrek itibarıyla ortalama ARPU değeri yaklaşık 6,24 Euro (2024 son çeyrek MB kuru esas alınmış) olurken, AB ülkeleri ortalama mobil ARPU’su ise aynı dönem için 13 – 17 Euro aralığında değişiyor.

■ Faturalı abonelikler yükseldi

BTK’nın raporundan derlediğimiz bilgiye göre faturalı abonelerin sayısı faturasızlara kıyasla daha hızlı artıyor. Faturalı hat kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 15,8 yani 8,6 milyon kişi artarak, 62,9 milyon oldu. Faturalı aboneler, daha yüksek veri kullanımına sahip oldukları ve daha uzun süreli müşteri bağlılığı sundukları için operatörler tarafından daha fazla teşvik ediliyor. Artan mobil internet kullanımıyla birlikte, bol GB içeren internet paketleri (özellikle 10 GB ve üzeri) daha çok tercih ediliyor.