Yaşam şartları göç ettiriyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. İç göç oranı yüzde 3.19 ile 2008 yılından bu yana en düşük dördüncü yıl olarak kayıtlara geçti. Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında yüzde 4.04 ile en yüksek değerini gören iç göç oranı, 2020’de yüzde 2.70, 2021’de yüzde 3.28, 2022’de ise yüzde 3.27 seviyesindeydi. Son yıllarda ekonomik koşullarda yaşanan bozulma, iç göç istatistiklerinin nedenlerini de değiştirdi. Daha iyi konut ve yaşam koşullarıyla 512 bin 370 kişi 2024 yılında göç etti. Bunların oranı yüzde 19.1 olarak ölçüldü. Ancak bu değer son 4 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. 2021’de daha iyi konut ve yaşam koşulu için göç edenlerin oranı yüzde 15.5 seviyesindeyken, bu oran 2022’de yüzde 17.2, 2023’te ise yüzde 15 olarak ölçüldü.

1.4 milyon kişi ekonomik gerekçelerle göç etti

Aile yanına dönme, hane fertlerinden birine bağımlı göç, daha iyi konut ve yaşam koşulları ile işe başlama, iş bulma gibi unsurların yer aldığı geniş tanımlı ekonomik koşullar kaynaklı göç edenlerin sayısı 1 milyon 435 bin 449 kişi, bunların oranı ise yüzde 53.5 olarak hesaplandı. e2024 yılında aile yanına veya memleketine geri dönenlerin oranı yüzde 4.6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu kategorinin payı 2019 yılında yüzde 3.4 iken, 2020’de yüzde 3.3, 2021’de yüzde 2.1, 2022’de yüzde 2’ye geriledi. 2023’te yüzde 2.9’a çıkan aile yanına göç, geçen yıl da 122 bin 550 kişi ile yüzde 4.6 olarak ölçüldü.

İstanbul hem göç alımında hem de göç veriminde ilk sırada

Türkiye’de en fazla göç alan il 395 bin 485 kişi ile İstanbul olurken, bunu 202 bin 402 ile Ankara, 117 bin 889 kişi ile İzmir izledi. En az göç alan il 4 bin 570 ile Ardahan, 5 bin 644 ile Bayburt ve 6 bin 739 ile Tunceli oldu. En çok göz veren il de 369 bin 453 ile yine İstanbul oldu. Bunu 150 bin 373 ile Ankara, 102 bin 40 ile İzmir takip etti. En az göç veren il ise 6 bin 441 ile Ardahan, 8 bin 41 ile Kilis ve 8 bin 639 ile Bayburt oldu.

En çok gençler göç etti

Geride bıraktığımız 2024 yılında yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede en çok göçün yüzde 20.5 ile 20-24 yaş arasındaki gençler oluşturdu. 15-19 yaş arasındakilerin oranı ise yüzde 13.9 olarak açıklandı. Böylece toplam göç edenler içinde, 15-24 yaş aralığındakilerin oranı yüzde 34.4 olarak ölçüldü. 25-29 yaş aralığındakilerin payı ise yüzde 12.8 oldu.