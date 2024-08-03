TİM verilerinde İsrail-Filistin ihracat rakamları ilgi çekti

Dış ticaret verilerinin açıklanması sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ülkelere yönelik ihracat detayları da incelendi.

Ekim 2023’te İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarında yapılan boykotlarda dış ticaret verileri de tartışma konusu olmuştu.

TİM verilerinde de Filistin ve İsrail rakamları dikkat çekti.

Filistin’e yönelik ihracatta yüksek artış oranları görülürken, İsrail’e yönelik ticarette tek kalem dışında artış görülmedi.

İsrail’e yönelik ticaretin Mayıs 2024 ve sonrasında önceki yıla göre yüzde 100’e varan oranlarda azaldığı görülürken, Temmuz 2024 itibarıyla “deri ve deri mamulleri” ile “hazır giyim ve konfeksiyon” harici tüm sektörlerde sıfırlandığı görüldü. Ocak-Temmuz döneminde de “zeytin ve zeytinyağı” son ayda sıfırlansa da geçen yıla oranla yüzde 151,9 oranında artış yaşarken, diğer tüm sektörlerde düşüşler görüldü.

Filistin'e ihracatta yüksek artış

Filistin Devleti olarak kayıtlarda geçen Filistin’e yönelik ihracattaki artış ise yüksek oranlarda arttı.

Temmuz ayındaki artış oranları 2023 yılı aynı ayına göre “yüksek” oranlarda oldu. En yüksek artış “çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri”nde olurken, yüzde 453 bin 680,7 oranında arttı. Temmuz 2024’te bir önceki aya göre en yüksek artış “çelik” sektöründeki ihracat verilerinde olurken, oran da yüzde 1.251 seviyesinde oldu.

“Tekstil ve hammaddeleri”nde Ocak-Temmuz 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış oranı görüldü, yüzde 869 bin 141 seviyesinde oldu.

Konsolide verilerde, Filistin’e ihracat, Temmuz 2024’te Temmuz 2023’e göre artış oranı yüzde 1.180 olurken, aylık bazda artış yüzde 104,9 ve yılın ilk 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 311,6 oranında oldu.