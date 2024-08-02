İhracat temmuz rekorunu kırdı

İhracatta temmuz ayı verileri belli oldu. İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %13,8 oranında artışla 22 milyar 512 milyon dolar, ithalat %7,9 oranında azalışla 29 milyar 747 milyon dolar oldu.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise, ihracat %4,1 oranında artışla 148 milyar 789 milyon dolar, ithalat %8,4 oranında azalışla 198 milyar 616 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık ihracat yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara yükseldi.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yer alırken, onu, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.

"Dış açık temmuzda yıllık bazda yüzde 42,3 azaldı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı konuşmada, temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olduğunu belirterek, tüm zamanların ne yüksek temmuz ayı ihracat rakamının elde edildiğini bildirdi.

Bolat, açıklamasında şunları söyledi:

Temmuz ayında dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Küresel ticaretteki durgun seyre ve geçtiğimiz sene yaşadığımız deprem felaketine rağmen, 2024 yılında ekonomimiz üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracatını artırmaya devam etmiştir.

2024 Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına gelince, temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artış (2024 Haziran ayına göre %18,2 artış) ile 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir.

Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 Milyar dolar ve bir önceki yıla göre %3,4 artış ile yine Cumhuriyet Tarihi’nin rekorunu kırmıştır.

2024 Temmuz ayı ihracatımızdaki tarihi rekorların neticesinde, dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiştir.

İthalatımızdaki düşüş eğilimi, temmuz ayında da devam etmiştir. İthalatımız, temmuz ayında yıllık bazda %7,9 oranında (2,6 milyar dolar) gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar gerçekleşmiştir.

2024 Temmuz ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız, yıllık bazda %42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara gerilemiştir. 2023 Temmuz ayında 12,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedilmişti.

"İthalatta aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir"

2024 Temmuz ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 14,5 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bu oran da %75,7 seviyesine çıkmıştır.

İhracatta 2023 yılı ikinci yarısından itibaren görülen olumlu seyir, 2024 yılında da devam etmektedir. 2023 yılı temmuz ayında 19,8 milyar dolar olan ihracatımız, 2024 yılı temmuz ayında %13,8’lik artışla 22,5 milyar dolar olmuştur.

2024 yılının ilk yedi ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,1 oranında artışla 148 milyar 789 milyon dolara yükselmiştir. Böylece ilk 7 ayda mal ihracatında net 5,9 milyar dolar artış sağlanmıştır.

İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. Nitekim ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre net 2,6 milyar dolar azalışla 2024 Temmuz ayında 29,7 milyar dolar olmuştur.

2024 yılının ilk yedi ayında ise ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında azalışla 198 milyar 616 milyon dolara gerilemiştir.

Böylece, ilk 7 ayda mal ithalatında 18,1 milyar dolar gerileme sağlanmıştır.

Dış açık 7 ayda 24 milyar dolar azaldı

Dış ticaret açığı, 2024 yılı ilk 7 ayında, %32,5 oranında azalışla 49,8 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılının ilk 7 ayında dış ticaret açığı 73,9 milyar dolar idi. Böylece ilk 7 ayda dış ticaret açığımız 24,0 milyar dolar azalmıştır.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 yılı ilk 7 ayı sonunda 9,0 puan artarak %74,9’a yükselmiştir. 2023 yılının ilk 7 ayında %65,9 idi.

2023 Temmuz ayında dış ticaret açığı 12,5 milyar dolar iken, 2024 yılı temmuz ayında 7,2 milyar dolara gerilemiştir.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı 73,9 milyar dolar iken, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise %32,5 azalarak 49,8 milyar dolara gerilemiştir.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %65,9 iken, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise %74,9’a yükselmiştir.

2024 yılının temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar olmuştur. İthalat düşüşündeki ana eğilim, 2024 yılı temmuz ayında da devam etmiştir. Yıllıklandırılmış ithalatımız, 343,8 milyar dolar olmuştur.

Yıllık bazda ihracat artışta, ithalat azalışta

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız artarken ithalatımız azalmaktadır.

Temmuz ayında ayrıca ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllıklandırılmış bazda da düşüş kaydetmiştir.

Temmuz ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 38,8 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolar olmuştur. Tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre ise 39,9 milyar dolar azalmıştır. 2023 yılı Temmuz itibariyle yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 121,1 milyar dolar idi.

Yıllıklandırılmış İhracatın artışı ve ithalatın azalışı ile dış ticaret açığımız azalmakta ve ihracatın ithalatı karşılama oranı artmaktadır.

2023 yılının temmuz ayının yıllıklandırılmış verilerine baktığımızda ise o dönemde 121,1 olan dış ticaret açığımızda %32’lik bir gerileme meydana gelerek biraz önce de ifade ettiğim gibi 82,3 milyar dolar olmuştur.

"Dünya hizmet ihracatında payımızı artırmaya devam ediyoruz"

Öte yandan, yine 2023 yılının %67,6 olan yıllıklandırılmış ihracatın ithalatı karşılama oranında 8,4 yüzde puan artışı yaşanarak %76,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ihracatımızdaki artışın yanında, hizmet ihracatında da 110 milyar dolar olan 2024 yılı hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz.

Yılın ilk beş ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 artış göstererek 36,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yılın ilk yedi ayında ise, hizmet ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,0 artış göstererek yaklaşık 59 milyar dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Yıllıklandırılmış olarak ise, 2024’ün ilk beş ayı sonunda 105 milyar dolara yükselen hizmet ihracatımızın, ilk 7 ay sonunda 106,5 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Dünya mal ihracatında artan payımızın yanında dünya hizmet ihracatında da payımızı istikrarlı bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. 2002 yılındaki 14 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamından 2023 sonunda 101,7 milyar dolara ulaştığımızı iftiharla belirtmek istiyorum. 2023 yılında hizmetler dengemizin net fazlası ise 52,6 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.

"Cari açıktaki iyileşmenin OVP hedefleriyle uyumlu devam etmesini bekliyoruz"

Bu yıl için 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi koyduk.

2023 yılında dünya hizmet ticaretinden %1,29 pay almışken, orta vadeli hedeflerimiz doğrultusunda 2028 yılına kadar 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile payımızı %2’ye taşımak istiyoruz.

Mal ve hizmet ticaretindeki tüm bu olumlu gelişmelerle, 2023 yılı mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 31,8 milyar dolar azalarak mayıs ayı itibariyle son 23 ayın en düşük değeri olan 25,2 milyar dolara gerilemiştir.

Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığındaki iyileşmenin, OVP 2024 hedefi ile uyumlu bir şekilde devam etmesini bekliyoruz.

Temmuz 2024 için cari işlemler dengesi verileri 12 Eylül 2024 tarihinde açıklandığında, cari işlemler açığımızın yıllıklandırılmış olarak 20 milyar dolar civarına kadar gerileyeceğini tahmin ediyoruz.