  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ünlü ekonomist Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekti: Hiç mantıklı değil
Takip Et

Ünlü ekonomist Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekti: Hiç mantıklı değil

Ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret verilerini paylaşarak ayrışmaya dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü ekonomist Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekti: Hiç mantıklı değil
Takip Et

TL’nin adil değeri hesaplamalarıyla tanınan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret verilerindeki ayrışmayı değerlendirdi.

Brooks, paylaşımında Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Kolombiya, Peru ve Türkiye’nin verilerine yer verdi. Brezilya ve Türkiye’nin verilerde iki ayrı uçta olması ilgi çekti.

Brooks yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“EM konsensüsü bugünlerde derinden hatalı. Türkiye (turuncu) herkesin gözdesi, -geçmişte TL’nin büyük değer kaybetmesinin itici gücü- ancak ticaret açığı her zamanki kadar yüksek. Brezilya (siyah) yüksek ticaret fazlalarına geçti ve herkes bundan nefret ediyor. Hiç mantıklı değil…”

Son dakika... Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttıSon dakika... Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttıEkonomi
Ticaret Bakanı Bolat: 2024 yılında net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruzTicaret Bakanı Bolat: 2024 yılında net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruzEkonomi
Mahfi Eğilmez: Kurun sabit kalması ihracatı sıkıntıya sokabilirMahfi Eğilmez: Kurun sabit kalması ihracatı sıkıntıya sokabilirEkonomi

 

Ekonomi
SGK, 13 bankayla emekliler için özel protokol imzaladı!
SGK, 13 bankayla emekliler için özel protokol imzaladı!
logitrans Fuarı lojistiğin geleceğine ışık tutacak
logitrans Fuarı lojistiğin geleceğine ışık tutacak
ASEAN Ceramics & Stone 2024, yarım trilyon dolarlık pazarın kapılarını açıyor
ASEAN Ceramics & Stone 2024, yarım trilyon dolarlık pazarın kapılarını açıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak
ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak
Bursa'da ulaşıma zam
Bursa'da ulaşıma zam