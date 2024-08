Ünlü ekonomist Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekti: Hiç mantıklı değil

TL’nin adil değeri hesaplamalarıyla tanınan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret verilerindeki ayrışmayı değerlendirdi.

Brooks, paylaşımında Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Kolombiya, Peru ve Türkiye’nin verilerine yer verdi. Brezilya ve Türkiye’nin verilerde iki ayrı uçta olması ilgi çekti.

Brooks yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“EM konsensüsü bugünlerde derinden hatalı. Türkiye (turuncu) herkesin gözdesi, -geçmişte TL’nin büyük değer kaybetmesinin itici gücü- ancak ticaret açığı her zamanki kadar yüksek. Brezilya (siyah) yüksek ticaret fazlalarına geçti ve herkes bundan nefret ediyor. Hiç mantıklı değil…”

The EM consensus these days is deeply flawed. Turkey (orange) is everyone's favorite, but its trade deficit - the driver of massive Lira debasement in the past - is as wide as ever. Brazil (black) has shifted into huge trade surpluses, and everyone hates it. Makes zero sense... pic.twitter.com/QroNDVB3hQ