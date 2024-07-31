Mahfi Eğilmez: Kurun sabit kalması ihracatı sıkıntıya sokabilir

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında, "Biz şu anda carry trade ile yıllık yüzde 50 civarında faiz ödüyoruz. Faizi yavaş yavaş düşürmemiz lazım. Carry trade ile para kazanma olayını yavaş yavaş bitireceğimizi göstermemiz lazım, yanına da yapısal reformları koymamız lazım" dedi.

Eğilmez, dış ticarette 2024 yılının ilk 6 ayındaki tablo için de şu ifadeleri kullandı:

"Rakamlara bakınca ihracatın iyiye gittiğini, ithalatın düştüğünü görüyoruz. Altın ithalatı kısıtlaması var ama altın girişi devam ediyor. Öyle bakınca bu kadar parlak değil durum. Ama yine de bir şey. İhracatın ithalatın karşılama oranını yükselmesi moral verici, cari açığı düşürücü etki yaratıyor.

"Faizi yavaş yavaş düşürmemiz lazım"

Carry trade ve ihracatçıların söylemlerine yönelik Eğilmez, şunları söyledi:

"Kur biraz kıpırdasa da trend değişikliği yok. İhracatçı şikayetçi bundan. Bizim ihracat sistemimiz kurun yükselerek ihracatı teşvik üzerine kuruldu. Kur böyle gitmeyince ihracat sıkıntıya girebilir önümüzdeki günlerde. Türkiye carry trade diye bir olay yaşıyor. Yurt dışından döviz girişi var ama yurt içinde de döviz bozuluşu var. Döviz bolluğu var şu an ortada, bunları Merkez Bankası alıyor. Rezervleri eksiden artıya geçti. Biz şu anda carry trade'le kişilere yıllık yüzde 50 civarında faiz ödüyoruz. Biz yüzde 10 dolar faizi veriyoruz, tehlikeli olan bu. Faizi yavaş yavaş düşürmemiz lazım. 50'den 40'a inerek değil, 49'a, 48'e. Carry trade ile ülkenin para kazanması olayını yavaş yavaş bitireceğimizi göstermemiz lazım, yanına da yapısal reformları koymamız lazım. Yapısal reformlara başlayıp takvim açıklasak bu fonları yine çekebiliriz."

Carry trade nedir?

Yatırımcıların, düşük faizli para birimleri üzerinden borçlanarak, daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına carry trade deniyor. Carry trade işlemlerinde, döviz kurlarında değişim olmadığı süreçte iki ülke para birimlerinde faiz farkı kadar getiri potansiyeli oluşuyor.