TL’nin reel değeri 19 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 48,82 puan olarak hesaplandı.

Böylece endeks 2021 yılı Aralık ayında gördüğü tarihi düşük seviye olan 47,61'den sonra en düşük noktaya indi. Endeks, söz konusu rakamdan sonra tarihi ikinci düşük seviyeye gelmiş oldu.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Haziran ayında 51,52 puandan 51,66 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı REK temmuzda 81,44 puan oldu

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında 81,44 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 85,87 puandan 86,95 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 41,69 puandan 39,77 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 59,61 puandan 55,82 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.