TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TÜİK Başkanı Çetinkaya'ya sert çıkıştı!

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın, şirket kârlılıkları ve enflasyonla ilgili sözlerini isim vermeden eleştirerek, “Özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi çıkan dedikodulara de çok sert tepki gösteren Hisarcıklıoğlu itibar cellatlığı yapıldığını bildirdi.

“Alçaklık, ahlaksızlık”

Türkiye’nin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticilerinin iş başında olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir” ifadelerini kullandı.

Ticaret dünyasına çağırı yapan Hisarcıklıoğlu, “Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır” dedi.

Cumhuriyet Savcılarına da çağırı yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı” şeklinde konuştu.

Bankalara da “Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır” diye seslenen Hisarcıklıoğlu, “Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum” dedi.

TÜİK Başkanını da eleştirdi: “Sap ile samanı karıştırmayalım”

İsim vermeden TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’yı da özel sektör karlılığı ve enflasyonla ilgili sözleri sebebiyle eleştiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez.” dedi.

TÜİK Başkanı Çetinkaya önceki gün basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Türkiye’deki şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahiptir, akademik olarak bu gösterilmiştir. Avrupa’da da durum böyledir: şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi 45%, işçilik maliyetlerinin ise 4,5% Ayrıca Türkiye’de şirket kar artışları fahiş, yurt dışında değil” ifadelerini içeren sunum yapmıştı.