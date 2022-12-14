Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki ay 751 bin 279 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekimde yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 azaldı. Söz konusu miktar, yılın 10 ayında geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 8 milyon 206 bin 40 tona geriledi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azaldı.

Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 düştü.

Bir önceki ay 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi ekimde yüzde 15,6 düşerek 104 bin 102 ton olarak kayıtlara geçti.