Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 6,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,2 artarak 193 bin 688'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,4 azalışla 2 bin 698'e geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı haziranda 190 bin 990 artış kaydetti.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziranda aylık bazda yüzde 13,4 azaldı. Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda kamyonda yüzde 28,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 9 geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 arttı. Haziranda yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 79,3, kamyonette yüzde 75,9, otomobilde yüzde 74,7, minibüste yüzde 57,1, otobüste yüzde 16,6, traktörde yüzde 10 ve kamyonda yüzde 7 yükseldi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 27,5 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 25 milyon 810 bin 799'dan 27milyon 525 bin 301'e çıktı.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Haziranda 892 bin 197 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,4'ü otomobil, yüzde 15,3'ü kamyonet, yüzde 13'ü motosiklet, yüzde 2,4'ü traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 1,5'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan meydana geldi.

Haziranda 75 bin 624 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin ilk üç sırasında bakıldığında yüzde 14,7 ile Fiat, yüzde 11,7 ile Renault ve yüzde 9 ile Opel markaları yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,2'si benzinli

Ocak-haziran döneminde 1 milyon 57 bin 643 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753'e geriledi.

Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 otomobilin yüzde 67,2'si benzinli, yüzde 19,6'sı dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3'ü elektrikli ve yüzde 1,6'sı LPG yakıtlılardan oluştu.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bin 162 otomobilin ise yüzde 36,4'ünün dizel, yüzde 34,3'ünün LPG, yüzde 27,8'inin benzin, yüzde 1,2'sinin hibrit ve yüzde 0,2'sinin elektrikli yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 otomobilin yüzde 35,7'sinin 1300 ve altı, yüzde 24,2'sinin 1401-1500, yüzde 20,6'sının 1301-1400, yüzde 9,4'ünün 1501-1600, yüzde 6,4'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,2'si gri, yüzde 30,5'i beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 9,9'u siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,5'i turuncu, yüzde 0,6'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklerden oluştu.