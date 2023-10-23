Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yıllık yüzde 94 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 ayılı Eylül ayına ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı aylık bazda azalırken yıllık bazda ise arttı. TÜİK’e göre, eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı.

Kayıtlı taşıt sayısı 28 milyon 183 bin 745 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

774 bin 507 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 61,2'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok Renault marka araçların kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 7,6'sı Volkswagen, yüzde 6,3'ü Chery, yüzde 6,3'ü Opel, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 4,5'i Dacia, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 3’ü Toyota, yüzde 3’ü Skoda, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2’si Audi, yüzde 2’si MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 1,1'i Honda ve yüzde 13,3'ü diğer markalardan oluştu.

İlk 9 ayda 1 milyon 723 bin 953 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 90 artarak 1 milyon 723 bin 953 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 66,3'ü benzinli, yüzde 18’i dizel, yüzde 9’u hibrit, yüzde 5,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bin 44 adet otomobilin ise yüzde 36’sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 34,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,7'si 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 6’sı 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 34,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11’i siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.