Trafik kontrolleri devam ediyor: 2,8 milyon araç denetlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 855 bin 748 aracın kontrol edildiğini, 515 bin 232 araç ve sürücüye işlem uygulandığını bildirdi.
Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma trafik ekiplerinin 1 haftada 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini açıkladı.
Denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 515 bin 232 araca ve sürücüye işlem yapıldı.
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2024
2️⃣ Milyon 8️⃣5️⃣5️⃣ bin 7️⃣4️⃣8️⃣ araç denetlendi.
❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 3️⃣6️⃣1️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
❌ Hız… pic.twitter.com/oJ9ktxjz6W