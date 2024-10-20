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Trafik kontrolleri devam ediyor: 2,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 855 bin 748 aracın kontrol edildiğini, 515 bin 232 araç ve sürücüye işlem uygulandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Trafik kontrolleri devam ediyor: 2,8 milyon araç denetlendi
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Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimler devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma trafik ekiplerinin 1 haftada 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini açıkladı. 

Denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 515 bin 232 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

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