Trafikte eksper atamalarında yeni sistem

İstanbul Ticaret Odası Otomotiv İhtisas Komitesi toplantısında, kısa süreli trafik sigortası uygulamalarında ve TRAMER kayıtlarında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Görüşmede, pert araçların tespiti, onarım süreçleri ve yeniden trafiğe çıkış prosedürleri ele alınırken, trafik sigortası poliçelerindeki yüksek fiyatlar, ek teminat talepleri ve fiyat farklılıkları da tartışıldı.

Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, toplantıda yaptığı konuşmada, eksper atamalarında akıllı atama sistemi taslağı üzerinde çalışıldığını belirtti. Menteş, taslakta belli bir ücretin üzerinde gerçekleşen kazalarda sıralı ve akıllı sistemden atama yapılacağını söyledi. Menteş'in verdiği bilgiye göre, atamalar, eksperin puanı, coğrafi yakınlığı ve uzmanlık alanına göre yapılacak. SEDDK, kasko durumu için de ayrı bir hazırlık yapıyor.

Çalıştay raporu

Toplantıya başkanlık yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan da çalışmaların sektöre yeni bir perspektif kazandırdığını belirterek, “Otomotiv satış sonrası sektörü, Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip. Ancak sektörün büyümesini ve gelişmesini engelleyen çeşitli yapısal sorunlar bulunuyor. Bunun üzerine otomotiv satış sonrası sektörü çalıştay raporunu hazırladık. Bu raporda, sorunları analiz edip çözüm yollarını ortaya koyduk” dedi.

Tramer sorgulama

İkinci el araç satışı sektör temsilcileri, ihalelerle satılan araçların bazılarında TRAMER kayıtlarının belirtilmediğine ve şirketler tarafından da TRAMER sorgusu yapıldığına dikkat çekti. Böylelikle firmalara aylık 10 ila 15 bin liralık ağır yük oluşturulduğunu belirten sektör temsilcileri, en azından ihaleye çıkan araçlarda TRAMER bilgisi verilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. İstanbul Ticaret Gazetesi'nin haberine göre toplantıda söz alan konuşmacılar, bedelsiz TRAMER olgusunun hem alıcının hem de satıcının kafasını karıştırdığını belirterek, “Burada süreci tüketici anlamıyor ve alışverişten vazgeçebiliyor” dedi.