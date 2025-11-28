Trendyol’dan AR-GE odaklı yapay zeka stratejisi

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Trendyol, 15 yıl önce kurulmuş bir teknoloji şirketi. 2010 yılında moda odaklı bir e-ticaret sitesi olarak yola çıkmıştı. Bugün ise 35 ülkede 40 milyondan fazla müşteriyle 250 bini aşkın satıcıyı buluşturan güçlü bir dijital ekosisteme dönüştü. Bu dönüşümün arkasında ise teknoloji ve inovasyonun gücü yer alıyor.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla Trendyol Tech Ar-Ge merkezlerini kurduklarını dile getiren Trendyol Group CTO Cenk Çivici, buradaki temel amaçlarının milyonlarca müşterinin ziyaret ettiği ve milyonlarca ürünün yer aldığı platformlarında kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir deneyim sunmak olduğunu ifade etti. Bir operasyonu yönetirken Ar-Ge çalışmalarının kritik rol oynadığını söyleyen Çivici, “Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı ağırlıklı olarak; Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Gerçek Zamanlı Veri Analizi, Görüntü İşleme (Image Processing),Doğal Dil İşleme (NLP) alanlarında yoğunlaştırıyoruz. İnovasyon şirketimizin DNA’sında yer alıyor. Bugün müşterilerimiz “Sepete Ekle” butonuna her bastığında, arka planda onları dev bir teknoloji, veri bilimi ve yapay zeka operasyonuyla karşılıyoruz” dedi.

Akademi destekli teknoloji yapısı

Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle AR-GE iş birlikleri olduğuna da değinen Çivici, sözlerini şöyle sürdürdü: “2 bin kişinin üzerindeki teknoloji ekibimiz, satıcılarımızın yurtiçi ve uluslararası pazarlara entegrasyonunu kesintisiz destekle sağlıyor. Agile pratiklerini tüm süreçlerimize yaymış olmamız, geliştirdiğimiz teknolojilerin hızını ve adaptasyon yeteneğini önemli ölçüde artırıyor. Bir diğer güçlü yanımız da Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile yürüttüğümüz Ar-Ge iş birliklerimiz. Gerçekleştirdiğimiz akademik araştırmalar, veri paylaşımları ve ortak çalışmalar sayesinde geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri sağlam bilimsel temellere oturtuyoruz. E-ticaret tarafında bizi geleceğe taşıyacak teknolojilere odaklanıyoruz. E-ticaret operasyonlarımızın her noktasında daha akıllı ve daha otomatik işleyen bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

Ar-Ge ve inovasyonda yapay zeka ile yeşil dönüşüm

İnovasyon bizim için bir projeden öte günlük çalışma kültürü. Bu nedenle Ar-Ge fikir havuzları, hackathonlar, teşvik mekanizmaları, agile pratikleri ve üniversite iş birlikleriyle sürekli yenilik üretiyoruz. Bu yaklaşım, ekibimizin hem öğrenme hızını hem de yeni fikirleri prototipe dönüştürme sürecini güçlendiriyor. Ar-Ge yaklaşımımızın merkezinde yapay zeka bulunuyor. Rota optimizasyonu, depo yönetimi, müşteri deneyimi ve karar verme süreçlerinde makine öğrenmesi çözümleri kullanıyoruz. Operasyonel verimliliği artırarak çevresel etkimizi azaltmaya odaklanıyor; yenilenebilir enerji, düşük emisyonlu teslimat ve atık azaltma uygulamalarıyla sürdürülebilirlikte sürekli iyileşme hedefliyoruz.